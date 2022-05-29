Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Проф. Радка Аргирова е била заплашвана заради COVID-19
Проф. Радка Аргирова е получила заплахи от няколко души заради COVID-19. Това обяви самата тя в студиото на NOVA.
Съветникът на премиера Кирил Петков уточни, че вирусолозите в цял свят се оплакват от подобни предупреждения.
„Вчера и онзи ден получих от няколко граждани заплахи, че ако продължа да говоря неща, които цитирам „сама си измислям субварианти на коронавируса, всичко това щяло да свърши много лошо”, каза специалистът.
Проф. Аргирова уточни, че не изпитва страх. Заплахите обаче означавали, че или хората не вярват във вируса, или не искат да чуят това, което би могло да се случи. „Казах, че това е наука и нищо не мога да измисля сама. Мисля, че мое задължение в тази епидемична обстановка е да казвам истината”, подчерта тя.
Източник: NOVA