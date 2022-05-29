Проф. Радка Аргирова е била заплашвана заради COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 34

Проф. Радка Аргирова е получила заплахи от няколко души заради COVID-19. Това обяви самата тя в студиото на NOVA.

Съветникът на премиера Кирил Петков уточни, че вирусолозите в цял свят се оплакват от подобни предупреждения.

„Вчера и онзи ден получих от няколко граждани заплахи, че ако продължа да говоря неща, които цитирам „сама си измислям субварианти на коронавируса, всичко това щяло да свърши много лошо”, каза специалистът.

Проф. Аргирова уточни, че не изпитва страх. Заплахите обаче означавали, че или хората не вярват във вируса, или не искат да чуят това, което би могло да се случи. „Казах, че това е наука и нищо не мога да измисля сама. Мисля, че мое задължение в тази епидемична обстановка е да казвам истината”, подчерта тя.