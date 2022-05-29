През последното денонощие у нас са регистрирани 133 нови случая на заразяване с коронавирус

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През последното денонощие у нас са регистрирани 133 нови случая на заразяване с коронавирус, става ясно от нови данни, публикувани в Единния информационен портал.

Общият брой на потвърдените случаи на заразяване с коронавирус в България достигна 1 164 659. Активните случаи са 77 593.

През последното денонощие са направени 3599 теста за коронавирус. От тях 3,7 процента са положителни.

През последното денонощие от вируса са се излекували 636 души. Общият брой на излекувалите се е 1 049 933.

Общият брой на хоспитализираните е 420. В интензивно отделение са 36 души.

През последното денонощие е регистриран един смъртен случай, свързан с COVID-19. Общият брой на починалите достигна 37 133. 72,93 процента от заразените за последното денонощие не са ваксинирани.

Починалият от коронавирус през последното денонощие не е ваксиниран.

В болнични заведения са постъпили 21 души. 90,48 процента от тях не са ваксинирани.