Първият влак с украински бежанци потегли от Бургас за Паничище

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 31

57 украински бежанци потеглиха от Бургас с влак към базата на БДЖ в Паничище. Те са били превозени от хотели в Слънчев бряг до гарата в морския град, където в 14:30 ч. композицията потегли по направление.

12 семейства са заявили, ще ще се придвижат към базата в Паничище със собствен транспорт. Украинците разказаха, че тази сутрин са били уведомени, че имат възможност да потеглят с влака.