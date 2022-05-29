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Първият влак с украински бежанци потегли от Бургас за Паничище

29 май 2022 16:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 31
Влак

57 украински бежанци потеглиха от Бургас с влак към базата на БДЖ в Паничище. Те са били превозени от хотели в Слънчев бряг до гарата в морския град, където в 14:30 ч. композицията потегли по направление.

12 семейства са заявили, ще ще се придвижат към базата в Паничище със собствен транспорт. Украинците разказаха, че тази сутрин са били уведомени, че имат възможност да потеглят с влака.

Източник: БНТ

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