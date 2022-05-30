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През последното денонощие при 73 души в България е била установена зараза с коронавирус и 1 е починал

30 май 2022 08:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32
Тест за коронавирус

През последното денонощие при 73 души в България е била установена зараза с коронавирус и 1 е починал. Това показват данни в Единния информационен портал.

Направените тестове са 2485 (2,93 процента положителни). Общо 76 901 са активните случаи към момента.

Излекувани са 764 души за последното денонощие. Хората в болница са 410, от които 37 в интензивно отделение. Поставени са 13 дози ваксина през изминалите 24 часа.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/73-novi-sluchaia-na-covid-19-u-nas-2311893
Снимка: Станимир Петков

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