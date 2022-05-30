През последното денонощие при 73 души в България е била установена зараза с коронавирус и 1 е починал

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 32

През последното денонощие при 73 души в България е била установена зараза с коронавирус и 1 е починал. Това показват данни в Единния информационен портал.

Направените тестове са 2485 (2,93 процента положителни). Общо 76 901 са активните случаи към момента.

Излекувани са 764 души за последното денонощие. Хората в болница са 410, от които 37 в интензивно отделение. Поставени са 13 дози ваксина през изминалите 24 часа.