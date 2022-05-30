Изпочупени керемиди и прозорци, както и огънати ламарини на автомобили след падналата градушка в Сливенско вчера

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 35

Градушката, която падна около 16:30 часа вчера е изпочупила керемиди на много от къщите, автомобилите са с огънати ламарини и счупени прозорци. Унищожени са насажденията в личните стопанства на хората. В град Шивачево също е валял дъжд и град, като там размерите му са били с големината на лешник, съобщава БТА.

Meteo Balkans разпространи снимки с пораженията и размера на градушката в с. Сборище.

Градушка е ударила и с. Оризари.

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