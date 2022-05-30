Прекъсване водоподаването на гр Нова Загора на 31.05.2022г.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл (Вторник) 31. 05.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 16:00ч.времето на ремонта .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.