Новите случаи на COVID -19 за последното денонощие са 253, което е със 180 повече от вчера

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Новите случаи на COVID -19 за последното денонощие са 253, което е със 180 повече от вчера. Това показват данните, публикувани на Единния информационен портал.

Направените тестове за последните 24 часа са 6501, а поставените ваксини са 558.

Общо 11 души са починали през последното денонощие, като така починалите до момента стават 37 145 души. 55 са новопостъпилите в болнично заведение. В момента хоспитализираните са 385, като 37 са в интензивно отделение.

Излекуваните за последното денонощие са 2121.