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Новите случаи на COVID -19 за последното денонощие са 253, което е със 180 повече от вчера

31 май 2022 08:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Тест за коронавирус

Новите случаи на COVID -19 за последното денонощие са 253, което е със 180 повече от вчера. Това показват данните, публикувани на Единния информационен портал.

Направените тестове за последните 24 часа са 6501, а поставените ваксини са 558.

Общо 11 души са починали през последното денонощие, като така починалите до момента стават 37 145 души. 55 са новопостъпилите в болнично заведение. В момента хоспитализираните са 385, като 37 са в интензивно отделение.

Излекуваните за последното денонощие са 2121.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/253-sa-novite-sluchai-na-covid-19-u-nas-2312049
Снимка: Станимир Петков

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