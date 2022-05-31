Вход свободен за 1 юни

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 28 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 14

По повод Международния ден на детето, който отбелязваме на 1 юни, всички музейни обекти към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще работят с вход свободен за децата.