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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 31.05.2022 г., вторник
Заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика се провежда днес в Брюксел – в него участва кметът на Сливен Стефан Радев.
В Регионалния исторически музей в Сливен беше представена книгата „Срещу течението: Българската текстилна промишленост, 1800 – 1912 г.“ – неин автор е Мартин Иванов.
Община Сливен въвежда електронна регистрация на домашните кучета.
Кметът Стефан Радев поздрави Пенсионерски клуб „Еделвайс“ за 35-годишния юбилей от основаването му.
Половин Сливен ще е без вода на 2 юни, а причината е изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.
КНСБ организира днес протест пред Областната управа на Сливен след предприети действия за незаконосъобразно изземване на имот.
Фестивал на старинните детски игри ще се проведе утре в Сливен по повод 1 юни – Деня на детето.