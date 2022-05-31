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Сливен, кратки вечерни новини, 31.05.2022 г., вторник

31 май 2022 15:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 22
Сливен

Заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика се провежда днес в Брюксел – в него участва кметът на Сливен Стефан Радев.

В Регионалния исторически музей в Сливен беше представена книгата „Срещу течението: Българската текстилна промишленост, 1800 – 1912 г.“ – неин автор е Мартин Иванов.

Община Сливен въвежда електронна регистрация на домашните кучета.

Кметът Стефан Радев поздрави Пенсионерски клуб „Еделвайс“ за 35-годишния юбилей от основаването му.

Половин Сливен ще е без вода на 2 юни, а причината е изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.

КНСБ организира днес протест пред Областната управа на Сливен след предприети действия за незаконосъобразно изземване на имот.

Фестивал на старинните детски игри ще се проведе утре в Сливен по повод 1 юни – Деня на детето.

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