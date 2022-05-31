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Криминална хроника Ямбол - 31.05.2022 г.
Информационен бюлетин 31.05.2022 г.
За броени часове ямболски полицаи задържаха извършител на грабеж. Снощи в полицията постъпил сигнал, че към 21:00 часа, в парк „Боровец“, млад мъж е заплашил с макетен нож двама младежи, отнел им 50 лева, цигари и запалка, след което избягал. В резултат на проведените незабавни издирвателни мероприятия е установен и задържан за срок до 24 часа извършителят на деянието - 23-годишен местен жител. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 30 май, около 03:55 часа, в ж.к.“Хале“ е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 60-годишен мъж. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
Пътнотранспортни произшествия:
На 30.05.2022 г., в 18:05 ч., на тел. 112 е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Окоп и Ханово. На място е установено, че лек автомобил“Фолксваген Пасат“, управляван от 75-годишен мъж е напуснал пътното платно в дясно по посока на движението си и се блъска в дискова брана, намираща се на около 2 метра извън платното. При инцидента мъжът е получил множество травми. Настанен е за лечение, с опасност за живота. Пробата на водача за употреба на алкохол е положителна. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет