Прекъсване на водоподаването в района на площад Васил Левски

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 58 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 58

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 01.06.2022г.(сряда) до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването района на площад Васил Левски .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.