Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 01.06.2022 г.

Туида Нюз преди 40 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 20

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 31.05.2022 г. до 06,00 часа на 01.06.2022 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.