Криминална хроника Сливен - 01.06.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 31.05.2022 г. до 06:00 часа на 01.06.2022 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.