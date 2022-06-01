С ритуал Сливен ще почете Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

По повод 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за народна свобода, на централния градски площад ще се проведе ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Церемонията ще започне в 11:45 ч.

Организатор е Община Сливен и Център за подготовка на специалисти.