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Сливен. Новини от източника. Последни новини

С ритуал Сливен ще почете Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

01 юни 2022 16:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Паметник на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци

По повод 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за народна свобода, на централния градски площад ще се проведе ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Церемонията ще започне в 11:45 ч.

Организатор е Община Сливен и Център за подготовка на специалисти.

Снимка: Станимир Петков

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