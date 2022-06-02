189 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие спрямо 182 през предходното денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 39

189 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие спрямо 182 през предходното денонощие, показват данните в Единния информационен портал.

Направените тестове за последното денонощие са 4673. Положителни са 4.04 процента.

Починалите са 2, а излекуваните са 840.

В болници остават 367 души, от които 34 са интензивно отделение.

100 процента от починалите за деня и 61.38 процента от новозаразените не са ваксинирани срещу COVID-19. През изминалото денонощие са поставени общо 486 ваксинни дози.