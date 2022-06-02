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189 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие спрямо 182 през предходното денонощие

02 юни 2022 08:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39
Данни за коронавирус

189 са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие спрямо 182 през предходното денонощие, показват данните в Единния информационен портал.

Направените тестове за последното денонощие са 4673. Положителни са 4.04 процента.

Починалите са 2, а излекуваните са 840.

В болници остават 367 души, от които 34 са интензивно отделение.

100 процента от починалите за деня и 61.38 процента от новозаразените не са ваксинирани срещу COVID-19. През изминалото денонощие са поставени общо 486 ваксинни дози.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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