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Таня Митова е назначена за председател на Патентното ведомство

02 юни 2022 18:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 42
Министерски съвет

Със заповед на премиера Кирил Петков за председател на Патентното ведомство е назначена Таня Митова. Тя има юридическо образование. В периода 1998 г - 2014 г Таня Митова е представлявала в Патентното ведомство различни български и чуждестранни фирми. През 2014 г е била председател на ведомството.

С друга заповед на премиера от длъжността председател на Патентното ведомство е освободена Владя Борисова.

Източник: МС

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