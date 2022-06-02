Таня Митова е назначена за председател на Патентното ведомство

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 42

Със заповед на премиера Кирил Петков за председател на Патентното ведомство е назначена Таня Митова. Тя има юридическо образование. В периода 1998 г - 2014 г Таня Митова е представлявала в Патентното ведомство различни български и чуждестранни фирми. През 2014 г е била председател на ведомството.

С друга заповед на премиера от длъжността председател на Патентното ведомство е освободена Владя Борисова.