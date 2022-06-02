Буферният център в Елхово затвори още днес

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Буферният център в Елхово затвори още днес, след като и последната група украински бежанци отпътува за Габрово в 15:30 часа.

По-рано през днешния ден бежанци потеглиха и към почивни бази в Пампорово, София, Павел Баня и Банско.

Общо 13 автобуса транспортираха всички хора с временна закрила към държавните бази из страната. В буферния център пренощуваха общо 634 души, а центърът бе използван по-малко от 48 часа.