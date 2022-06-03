Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 03.06.2022г.(Петък) от 09.00ч до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" бул.''Панайот Хитов'' и улиците на юг от бул.''Панайот Хитов''

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.