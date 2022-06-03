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Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182
Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182, показват данните в Единния информационен портал.
Направените тестове са били 4061. Положителни са около 4,4 процента.
Починали са трима души. Така общият брой на жертвите на заразата стана 37 153.
Активните случаи през последните 24 часа са 73 169.
Като излекувани са отчетени 676 души.
В болница са 351, 26 са новоприетите, а 34 пациенти са в интензивно отделение.
За денонощието са били поставени 499 дози ваксини.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/covid-19-u-nas-novite-sluchai-za-poslednite-24-chasa-2312537
Снимка: Станимир Петков