Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 30

Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182, показват данните в Единния информационен портал.

Направените тестове са били 4061. Положителни са около 4,4 процента.

Починали са трима души. Така общият брой на жертвите на заразата стана 37 153.

Активните случаи през последните 24 часа са 73 169.

Като излекувани са отчетени 676 души.

В болница са 351, 26 са новоприетите, а 34 пациенти са в интензивно отделение.

За денонощието са били поставени 499 дози ваксини.