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Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182

03 юни 2022 09:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 30
Тест за коронавирус

Новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 182, показват данните в Единния информационен портал.

Направените тестове са били 4061. Положителни са около 4,4 процента.

Починали са трима души. Така общият брой на жертвите на заразата стана 37 153.

Активните случаи през последните 24 часа са 73 169.

Като излекувани са отчетени 676 души.

В болница са 351, 26 са новоприетите, а 34 пациенти са в интензивно отделение.

За денонощието са били поставени 499 дози ваксини.

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