Прекъсване водоподаването в с.Гаврайлово

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 03.06.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Гаврайлово от 10.30 ч. до 16:00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.