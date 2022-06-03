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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливенският художник Веселин Дамянов-Вес с нова самостоятелна изложба в градът на художниците Пловдив

03 юни 2022 12:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 39
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По покана на емблематичната Пловдивска галерия U P.A.R.K. Gallery и галериската г-жа Радост Коцева, Веселин Дамянов-Вес подготви и представи 60 произведения създадени специално за култовото постранство за изкуство и култура.

Сред представените творби са живописни платнаи печатна графика в малък и голям формат както и любимата за автора артистична рисунка.

Веселин Дамянов е активен съвременен артист и съчетава преподавателската си дейност във Основно училище "Христо Ботев" Сливен и изявата и популяризирането на своето изкуство.

Съвсем наскоро художникът откри самостоятелна изложба във Градска художествена галерия "Петко Чурчулиев"Димитровград,а преди малко повече от месец се представи блестящо със голяма самостоятелна изложба в къща музей "Ненко Балкански" град Казанлък където може да се разгледа и в момента.

Снимки

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