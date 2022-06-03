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Сливенският художник Веселин Дамянов-Вес с нова самостоятелна изложба в градът на художниците Пловдив
По покана на емблематичната Пловдивска галерия U P.A.R.K. Gallery и галериската г-жа Радост Коцева, Веселин Дамянов-Вес подготви и представи 60 произведения създадени специално за култовото постранство за изкуство и култура.
Сред представените творби са живописни платнаи печатна графика в малък и голям формат както и любимата за автора артистична рисунка.
Веселин Дамянов е активен съвременен артист и съчетава преподавателската си дейност във Основно училище "Христо Ботев" Сливен и изявата и популяризирането на своето изкуство.
Съвсем наскоро художникът откри самостоятелна изложба във Градска художествена галерия "Петко Чурчулиев"Димитровград,а преди малко повече от месец се представи блестящо със голяма самостоятелна изложба в къща музей "Ненко Балкански" град Казанлък където може да се разгледа и в момента.