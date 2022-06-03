Част от ул. „Г. С. Раковски“ в Сливен ще бъде затворена за движение на автомобили в периода от 6 до 10 юни

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 70 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 70

Част от ул. „Г. С. Раковски“ в Сливен ще бъде затворена за движение на автомобили в периода от 6 до 10 юни. Причината са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект за изграждане на разпределителен топлопровод. Улицата ще бъде затворена в участъка, пресичащ ул. „Джеймс Баучер“.