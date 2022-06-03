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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Част от ул. „Г. С. Раковски“ в Сливен ще бъде затворена за движение на автомобили в периода от 6 до 10 юни

03 юни 2022 14:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 70
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Част от ул. „Г. С. Раковски“ в Сливен ще бъде затворена за движение на автомобили в периода от 6 до 10 юни. Причината са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект за изграждане на разпределителен топлопровод. Улицата ще бъде затворена в участъка, пресичащ ул. „Джеймс Баучер“.

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