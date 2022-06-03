Пороен дъжд заля част магистрала "Тракия" край Сливен, силни гръмотевици в други области на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 18

Силни гръмотевични бури връхлетяха района на Враца и Монтана, Пловдивска област и район на Драгоман, съобщи метеорологичното издание за любителски прогнози и предупреждения Meteo Balkans.

Пороен дъжд заля част магистрала "Тракия" край Сливен.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В събота само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. В неделя краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици ще има на повече места в страната. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще се затопли още малко и максималните температури ще са между 30° и 35°.

В Сливен преди обяд в събота ще има значителна облачност. Около и след обяд ще се изясни и ще преобладава слънчево време. Максималната температура ще е 30°.