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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пороен дъжд заля част магистрала "Тракия" край Сливен, силни гръмотевици в други области на България

03 юни 2022 16:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 18
Гръмотевици

Силни гръмотевични бури връхлетяха района на Враца и Монтана, Пловдивска област и район на Драгоман, съобщи метеорологичното издание за любителски прогнози и предупреждения Meteo Balkans.

Пороен дъжд заля част магистрала "Тракия" край Сливен.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В събота само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. В неделя краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици ще има на повече места в страната. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще се затопли още малко и максималните температури ще са между 30° и 35°.

В Сливен преди обяд в събота ще има значителна облачност. Около и след обяд ще се изясни и ще преобладава слънчево време. Максималната температура ще е 30°.

Източник: Meteo Balkans и sinoptik.bg
Снимка: pexels.com

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