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Президентът Румен Радев ще посети Света гора

04 юни 2022 08:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 36
Президентът Румен Радев

На 4 и 5 юни президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Света гора. Държавният глава ще проведе среща с духовното ръководство на автономната монашеска общност в административния център – Карея.

Там президентът ще посети и Протатския храм „Успение Богородично“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В рамките на визитата си държавният глава ще посети българската православна и духовна светиня манастир „Св. Великомъченик Георги Зограф“, където ще бъде посрещнат от игумена архимандрит Амвросий и монасите от манастира.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prezidentyt-shte-poseti-sveta-gora-2312696
Снимка: Президентство

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