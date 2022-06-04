Президентът Румен Радев ще посети Света гора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 36

На 4 и 5 юни президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Света гора. Държавният глава ще проведе среща с духовното ръководство на автономната монашеска общност в административния център – Карея.

Там президентът ще посети и Протатския храм „Успение Богородично“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В рамките на визитата си държавният глава ще посети българската православна и духовна светиня манастир „Св. Великомъченик Георги Зограф“, където ще бъде посрещнат от игумена архимандрит Амвросий и монасите от манастира.