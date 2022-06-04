Земетресение на остров Крит

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 23

Земетресение с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес по обяд в източната част на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.

Трусът, който е станал малко след 12:00 ч., е имал епицентър на три километра от селището Аркалохори.

По данни на гръцкия институт по геодинамика земетресението е било плитко, на дълбочина едва пет километра, затова е било усетено силно в голяма част от Източен Крит.

Засега няма данни за разрушения и пострадали хора.