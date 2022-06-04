Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение на остров Крит

04 юни 2022 15:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 23
Земетресение

Земетресение с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес по обяд в източната част на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.

Трусът, който е станал малко след 12:00 ч., е имал епицентър на три километра от селището Аркалохори.

По данни на гръцкия институт по геодинамика земетресението е било плитко, на дълбочина едва пет километра, затова е било усетено силно в голяма част от Източен Крит.

Засега няма данни за разрушения и пострадали хора.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 