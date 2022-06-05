Катастрофа затвори временно движението по пътя за ГКПП „Лесово“ край Елхово в едното платно

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 58 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 58

Движението по пътя за ГКПП „Лесово“ край Елхово е ограничено в едната лента е заради катастрофа. В момента трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“, съобщиха от Агенцията „Пътна инфраструктура“.

Пътният инцидент е станал около 14:30 часа в участъка на международния път I-7 при 291 км. Блъснали са се лек автомобил и бус, двата с румънска регистрация. При катастрофата няма сериозно пострадали. По първоначални данни са нанесени само материални щети на автомобилите, уточниха за БТА от пресцентъра на областната полиция в Ямбол.