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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дарение от над 40 000 хигиенни продукта получи Община Ямбол

05 юни 2022 20:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 26
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Дарение от над 40 000 хигиенни продукта получи Община Ямбол. Жестът направи роденият в Ямбол Красимир Митев, изпълнителен директор и собственик на „Рубелла бюти“.

Това не е първата подобна инициатива от страна на фирмата. Община Ямбол ще сподели дарението с всички останали общини в област Ямбол: „Тунджа“, Стралджа, Елхово и Болярово, както и с всички училища, детски градини и институции в град Ямбол.

„Благодаря на фирма „Рубелла Бюти“ за направеното дарение. Радвам се, че има хора, които помагат и мислят за здравето на своите съграждани. Всяка подобна инициатива има не само финансова стойност – тя е признак на загриженост, съпричастност и човечност“, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Източник: Пресцентър на община Ямбол

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