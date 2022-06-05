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Дарение от над 40 000 хигиенни продукта получи Община Ямбол
Дарение от над 40 000 хигиенни продукта получи Община Ямбол. Жестът направи роденият в Ямбол Красимир Митев, изпълнителен директор и собственик на „Рубелла бюти“.
Това не е първата подобна инициатива от страна на фирмата. Община Ямбол ще сподели дарението с всички останали общини в област Ямбол: „Тунджа“, Стралджа, Елхово и Болярово, както и с всички училища, детски градини и институции в град Ямбол.
„Благодаря на фирма „Рубелла Бюти“ за направеното дарение. Радвам се, че има хора, които помагат и мислят за здравето на своите съграждани. Всяка подобна инициатива има не само финансова стойност – тя е признак на загриженост, съпричастност и човечност“, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански.
Източник: Пресцентър на община Ямбол