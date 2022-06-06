Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 12

Днес 06.06 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул.Тракия до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.