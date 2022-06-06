Прекъсване на водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Днес 06.06 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Речица от 09.00ч. до 14.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.