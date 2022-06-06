Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл на 07.06 /вторник/ ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.