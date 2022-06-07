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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 07.06.2022 г.

07 юни 2022 11:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 106
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН: За времето от 06:00 часа на 06.06.2022 г. до 06:00 часа на 07.06.2022 г.

 

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с преки материални щети по линия на пожарна безопасност и защита на населението.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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