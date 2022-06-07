Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 07.06.2022 г.

Туида Нюз преди 3 дни, брой четения: 10 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 10

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 06.06.2022 г. до 06,00 часа на 07.06.2022 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с преки материални щети по линия на пожарна безопасност и защита на населението.