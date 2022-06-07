Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 07.06.2022 г.

07 юни 2022 12:34, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 дни, брой четения: 10

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 06.06.2022 г. до 06,00 часа на 07.06.2022 г.

 

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с преки материални щети по линия на пожарна безопасност и защита на населението.

« предишнаследваща »


 