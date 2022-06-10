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Измамиха фирма за захарни изделия в Горна Оряховица за покупка, възлизаща на 120 000 лева
72-годишен мъж от Пазарджик е обвинен в измама, съобщават от ОДМВР-Велико Търново.
В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през март 2014 година той е заблудил ръководството на фирма за захарни изделия в Горна Оряховица, че ще заплати дължимата продажна цена по покупката на бяла захар, възлизаща на близо 120 000 лева, но не изпълнил обещанието си.
След доклад на материалите в прокуратурата, той е привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“.
Източник: https://www.iskra.bg/firma-za-zaharni-izdelia-v-gorna-oryahovitsa-be-izmamena-za-pokupka-vazlizashta-na-120-000-leva/
Снимка: pixabay.com