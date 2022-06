ОУ “Панайот Хитов” – Сливен участва в партньорска среща по "Еразъм+"

DISSEMINATION EVENT

9th June 2022

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA201 - Strategic Partnerships for school education

Project title: Establishing of Early School Leaver Monitoring System for Roma students in primary schools

Acronym: ESL Preventers

Agreement Number: 2020-1-MK01-KA201-077898

Location: Sliven , Bulgaria

На 9 юни, 2022 год. от 12.00 часа в ПГТО “Добри Желязков” - гр. Сливен се проведе среща за разпространение на резултатите по проект Еразъм + в който участват като партньори ОУ “Панайот Хитов” – гр. Сливен и Сдружение с нестопанска цел “Европейска Мултикултурна Асоциация” - гр. Сливен. На срещата присъстваха представители на образователни институции и частни фирми от гр. Сливен.

Ранното напускане на училище (ESL) на ромските ученици е едно от най-големите предизвикателства в образователния процес в много европейски страни. Това ни насочи към избора на темата: ESL Preventers / Предотвратяване на ранното напускане от училище.

Проектът е разработен и осъществен от 3 страни партньори, като от всяка държава участва основно училище и неправителствена организация.

Основните училища-партньори са:

- ОУ “Малина Попиванова” – гр.Кочани, Северна Македония.

- ОУ “Панайот Хитов” – гр. Сливен, България.

- 4o Dimotiko Sxoleio Tyrnabou, гр. Лариса, Гърция.

Неправителствените организации - партньори са:

- Enallaktiki Kainotoma Anaptyxi Astiki mi Kerdoskopiki Etaireia, гр. Лариса, Гърция.

- Zdruzenie na Romi Avena, гр.Кочани, Северна Македония.

- Европейска Мултикултурна Асоциация, гр. Сливен, България.

От проведените анкети сред персонала на началните училища в гр. Кочани, Северна Македония, гр. Сливен, България и гр. Лариса, Гърция на тема: „Как се справяме с ранното напускане на училище?“, като основна причина за ранното напускане на училище се очертават: липса на мотивация, трудности в ученето, социални проблеми висока степен на бедност, лоша ориентация и др.

Основните цели на проекта:

- Разработване и внедряване на нови стратегически подходи. .

- Насърчаване на етническите и културните различия и традиции сред учениците в основните училища.

- Повишаване на уменията и компетенциите на отговорния училищен персонал при справяне със случаи на ранно напускане чрез прилагане на методите на Образователната педагогика на грижите към ромските ученици и родителите.

- Повишаване на уменията и компетенциите на учителите в началните училища за изпълнение на набор от дейности, които ще доведат до насърчаване на приобщаването на ромските ученици чрез по-добро разбиране на манталитет, традиции и културни навици на ромското население.

- Повишаване на уменията и компетенциите на учителите в началното училище за разпознаване и реагиране на дискриминация, тормоз и расизъм в техните класове.

- Популяризиране на ESLMS като иновативен подход за справяне с предизвикателството ELS пред местните, регионални и национални заинтересовани страни.

Проектът предлага мултидисциплинарен и доста иновативен подход към проблема ранно напускане /ELS/. Основната иновация в проекта е въвеждането на ESLMS подход, който предлага създаване на софтуерно базирано решение, като система за ранно предупреждение за потенциално напускащи училище. Състои се от административна организация и процедури, както и ясно дефинирана база данни с първите признаци на ранно напускане, която ще бъде на разположение на началните учители за разпознаване на ELS случаи. В допълнение към това, софтуерното приложение ще даде възможност на началните учители и административния персонал във всякакви ситуации да получат за много кратък период от време набор от възможни действия и проактивни мерки спрямо проблемите на ромските ученици и/или техните родители.

Период на изпълнение на проекта: 01 декември 2020 г. – 31 юли 2022 г.

