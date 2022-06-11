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Трифонов към премиера Петков: Не съм „бивш певец“, продължавам да пея
Нова порция напрежение и индиректна размяна на реплики между управляващите и вече напусналите коалицията. Лидерът на ИТН Станислав Трифонов отговори на критиките на премиера Кирил Петков с пост в социалните мрежи, като заяви, че не може да бъде обиден и придружи думите си с видеоклип и песен.
"Днес един човек решил, че ще ме обиди, като ме нарече "бивш певец". За добро или за лошо не съм бивш, продължавам да пея", посочи Трифонов.
"Затова сега ще ви пусна една от последните песни, които записахме с колегите от "Ку-ку бенд". Музиката е дело на две талантиви млади момчета. А този клип, който ви пускам, ни беше изпратен от фенове на музиката на "Ку-ку бенд". Нито аз, нито те са бивши", допълни той.
По-рано вчера министър-председателят Кирил Петков направи коментар в свое специално видеообръщение:
„Вярвам, че има хора с висок морал в този парламент, които ще изберат България пред своя партиен лидер, особено ако партийният лидер е бивш певец, който най-безотговорно решава да хвърля риск върху това правителство само заради личното си его", посочи премиерът.
"Затова искам да успокоя всички, че ще работя с всички усилия това правителство да продължи стабилно и мисля, че това, което изглежда като проблем днес, ще бъде възможност утре", допълни Петков.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/trifonov-kym-premiera-petkov-ne-sym-bivsh-pevec-prodylzhavam-da-peia-2313650