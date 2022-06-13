Прекъсване водоподаването на кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.06.2022г.(понеделник) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Стоян Заимов" от 09:00ч.до 15:00ч.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.