Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 14.06.2022г.(вторник)

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл утре 14.06.2022г. (вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.