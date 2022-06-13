КНСБ настояват за актуализация на бюджета

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 29

От Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ настояват за бюджетна актуализация. Те искат минималната работна заплата да нарастне до 760 лева и заплатите да бъдат повишени с между 15 и 20%.

Синдикатите държат да бъдат определени критерии за „енергийна бедност“.

Пламен Димитров обяви, че ще направят всичко възможно, така че да има ръст на заплатите, независимо какво правителство е – на малцинството или без значение от премиера.