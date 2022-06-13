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КНСБ настояват за актуализация на бюджета

13 юни 2022 14:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 29
КНСБ

От Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ настояват за бюджетна актуализация. Те искат минималната работна заплата да нарастне до 760 лева и заплатите да бъдат повишени с между 15 и 20%.

Синдикатите държат да бъдат определени критерии за „енергийна бедност“.

Пламен Димитров обяви, че ще направят всичко възможно, така че да има ръст на заплатите, независимо какво правителство е – на малцинството или без значение от премиера.

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