#опознайНи - Йордан Генчев

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 11 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 5

Йордан Генчев е момче, живеещ с театъра! Мечтател, идеалист, зареждащ всички около себе си с чувството си за хумор. На 22 март 2022 г., Йордан за първи път блесна заедно с Театрална трупа ,,Опит за летене" в ролите на Алквист от научно-фантастичната пиеса "Р. У. Р." по Карел Чапек и Златил от "Боряна" на Йордан Йовков. Самият той остана изненадан от себе си като сподели, че: "Аз всъщност си мечтая да играя по цял ден, за да не мисля за нищо друго..." Остава да му пожелаем да сбъдне мечтата си, да продължава да ни зарежда с положителната си енергия и винаги да пази детето в себе си! Насладете се на интервюто на Йордан, за да разберете още повече от неговия свят!

https://youtu.be/ZpKy7v5eLAw

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