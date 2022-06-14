През последното денонощие в България са регистрирани 246 нови случая на COVID-19

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През последното денонощие в страната са регистрирани 246 нови случая на COVID-19, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.

За последното денонощие са били направени 5 089 теста, като 4,83 процента от тях са били положителни.

За последните 24 часа са отчетени 8 починали от COVID-19. Общият брой на жертвите на пандемията у нас стават 37 204.

Новопостъпилите пациенти в болница са 44, като 68.18% от тях не са ваксинирани.

Общо в болнични заведения се лекуват 276 души, като 29 от тях са в интензивно отделение. Като излекувани са отчетени 2021 души.

За последното денонощие са поставени 378 дози ваксини. Общият брой на поставените дози ваксини е 4 403 139.