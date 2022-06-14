Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През последното денонощие в България са регистрирани 246 нови случая на COVID-19

14 юни 2022 12:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Тест за коронавирус

През последното денонощие в страната са регистрирани 246 нови случая на COVID-19, показват данните, публикувани в Единния информационен портал.

За последното денонощие са били направени 5 089 теста, като 4,83 процента от тях са били положителни.

За последните 24 часа са отчетени 8 починали от COVID-19. Общият брой на жертвите на пандемията у нас стават 37 204.

Новопостъпилите пациенти в болница са 44, като 68.18% от тях не са ваксинирани.

Общо в болнични заведения се лекуват 276 души, като 29 от тях са в интензивно отделение. Като излекувани са отчетени 2021 души.

За последното денонощие са поставени 378 дози ваксини. Общият брой на поставените дози ваксини е 4 403 139.

Източник: Единен информационен портал
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 