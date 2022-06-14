Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 14.06.2022г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 16:00ч. до 19:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.