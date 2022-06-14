Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор" на 15.06.2022г.(сряда)

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.06.2022г.(сряда) от 09:00ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на юг от ул."Патриарх Евтимий".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.