Психодрамата в Сливен

Туида Нюз преди 21 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 33

За всеки от нас светът на преживяванията е индивидуален, той е личен свят в най-голяма степен. Понякога тези преживявания са щастливи, друг път объркващи. Ако искате да разплетете объркващото преживяване, да разберете откъде идва то, заповядайте!

Все още групата ни е отворена. Какво означава това – все още приемаме нови членове, които искат да се докоснат до вътрешното си Аз, които искат да експериментират други житейски роли и ново поведение.

Петък, 17 юни 2022 г., 17:30 часа

Психологичен център „Веда“

За повече информация и записване:

- 0898 898998 – Биляна Стоянова, психодрама асистент, психолог, педагог и теолог

- 0889 298836 – Катерина Иванова - Димитрова, психодрама асистент, медиатор