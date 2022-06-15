Посланик Херо Мустафа пожела успех на новия български посланик в САЩ Георги Панайотов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 33

Новият посланик на България в САЩ Георги Панайотов и американският посланик в София Херо Мустафа изтъкнаха силата на двустранните отношения и важността на силното партньорство в НАТО, съобщи посолството на САЩ в България на страницата си във Фейсбук. Ние сме съюзници, партньори и приятели, пише в публикацията.

Преди да замине за САЩ, посланик Панайотов се срещна с посланик Мустафа. Георги Панайотов връчи копия от акредитивните си писма на 24 май на церемония в Държавния департамент.