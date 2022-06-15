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Отново с Гиника Лумбарова

15 юни 2022 16:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Книгата на Гиника Лумбарова „Отвъд бялата черта“

Днес, 15 юни 2022 г., пенсионерски клуб „Будители“ продължи срещата-разговор с авторката на романа „Отвъд бялата черта“ Гиника Лумбарова.

Присъства като гост известната литераторка и критичка, Щилияна Драгнева. Тя направи задълбочен анализ на обсъждания роман, след което последваха въпроси, мнения и оценки от членове на клуба – Дора Илиева, Иванка Калайджиева, Стефка Клисарова и др.

Някои си закупиха книгата и получиха автограф.

Срещата премина при голям интерес и задоволство и завърши с почерпка и поднасяне на подаръци.

Снимки

Гиника Лумбарова............................................................................................................................................................................................
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