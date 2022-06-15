Нарушено водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на главен тръбопровод днес 15.06.2022г.(сряда) ще бъде нарушено водоподаването на северна част на с.Селиминово до отстранязане на авария .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.