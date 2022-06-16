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През последното денонощие в страната са регистрирани 152 нови случая на COVID-19

16 юни 2022 09:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 42
Тест за коронавирус

През последното денонощие в страната са регистрирани 152 нови случая на COVID-19, показват данните от Единния информационен портал.

Новите инфекции са установени при направени 3 091 теста, което значи, че положителните тестове са били 4,91 на сто. 67,1 процента от новите случаи са на неваксинирани.

Починали са 4 души, всичките те не са били ваксинирани.

Новопостъпилите пациенти в болница са 19, като 78,9 на сто от тях не са ваксинирани. Общо хоспитализираните с COVID-19 са 249, 28 от тях са в интензивни отделения.

Като излекувани са отчетени 1160 души.

За последното денонощие са поставени 447 дози ваксини.

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