Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През последното денонощие в страната са регистрирани 152 нови случая на COVID-19
През последното денонощие в страната са регистрирани 152 нови случая на COVID-19, показват данните от Единния информационен портал.
Новите инфекции са установени при направени 3 091 теста, което значи, че положителните тестове са били 4,91 на сто. 67,1 процента от новите случаи са на неваксинирани.
Починали са 4 души, всичките те не са били ваксинирани.
Новопостъпилите пациенти в болница са 19, като 78,9 на сто от тях не са ваксинирани. Общо хоспитализираните с COVID-19 са 249, 28 от тях са в интензивни отделения.
Като излекувани са отчетени 1160 души.
За последното денонощие са поставени 447 дози ваксини.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/covid-19-v-bylgariia-152-novi-sluchaia-za-denonoshtie-2314295
Снимка: Станимир Петков