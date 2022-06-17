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Ден на енергетика

17 юни 2022 08:47, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 16 минути, брой четения: 12
energetik2022

Денят на енергетика е професионален ден на работниците и служителите в енергетиката

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