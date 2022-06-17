Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 17.06.2022г.(петък) ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица" от 11:00ч. до 12:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.