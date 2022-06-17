Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Тошко Йорданов: Проспах напускането на Кирил Симеонов, но си оставаме приятели
Тошко Йорданов не е знаел, че Кирил Симеонов напуска ПГ на ИТН. Това стана ясно от думите на председателят на парламентарната група на "Има такъв народ".
Успах се, сега идвам, заяви той пред журналисти помолен за коментар относно шестият депутат, който се отцепи от партията тази сутрин.
"Вчера ние гласувахме с това статукво и мен ме е срам от това нещо", заяви по-рано Симеонов в емоционална реч от парламентарната трибуна.
"Години наред съм опонирал на ГЕРБ във Варна и съм длъжен да го заявя, защото когато довечера се прибера при децата си, аз трябва да мога да ги погледна в очите", обясни още Кирил Симеонов.
Думите му бяха последвани от бурни аплодисменти в залата, а част от бившите му вече съпартийците го посрещнаха с прегръдки.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/toshko-iordanov-prospah-napuskaneto-na-kiril-simeonov-no-si-ostavame-priiateli-2314494
Снимка: БТА