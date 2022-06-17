Тошко Йорданов: Проспах напускането на Кирил Симеонов, но си оставаме приятели

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Тошко Йорданов не е знаел, че Кирил Симеонов напуска ПГ на ИТН. Това стана ясно от думите на председателят на парламентарната група на "Има такъв народ".

Успах се, сега идвам, заяви той пред журналисти помолен за коментар относно шестият депутат, който се отцепи от партията тази сутрин.

"Вчера ние гласувахме с това статукво и мен ме е срам от това нещо", заяви по-рано Симеонов в емоционална реч от парламентарната трибуна.

"Години наред съм опонирал на ГЕРБ във Варна и съм длъжен да го заявя, защото когато довечера се прибера при децата си, аз трябва да мога да ги погледна в очите", обясни още Кирил Симеонов.

Думите му бяха последвани от бурни аплодисменти в залата, а част от бившите му вече съпартийците го посрещнаха с прегръдки.